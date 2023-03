Negócios novos e exclusivos em dois bairros de Porto Alegre

Maria Welter e Patrícia Comunello

Três negócios chegaram ou vão chegar em breve aos bairros Moinhos de Vento e Auxiliadora em Porto Alegre.

A Trek abre a lista. A primeira loja da marca no Brasil abriu em Porto Alegre. A norte-americana Trek, com bike que pode custar a partir de quase R$ 5 mil até R$ 127 mil, chegou quase sem ser percebida na rua Mata Bacelar, e teve inauguração na semana passada.

Também tem oficina na loja, para conserto dos modelos mais antigos de apaixonados pela Trek. O dono é norte-americano e tem planos de abrir mais unidades no País.

A PopLab, uma loja de picolés personalizados na Rua Dinarte Ribeiro, onde já estão presentes marcas de sorvetes conhecidas, como a Gelateria Gianluca Zaffari e a Just Cold Creamery. A obra está em fase de acabamentos, e a PopLab deve abrir as portas após a Páscoa. O novo empreendimento irá focar nos chamados artisan popsicles, uma tendência de produção dos picolés artesanais, em que o cliente pode escolher, além do sabor, cobertura e toppings (finalizações) para o doce.

A Shape Academia, marca da Serra gaúcha, expande suas unidades e chega a Porto Alegre com uma unidade em frente ao Parcão, no bairro Moinhos de Vento. A academia tem tradição 16 anos em Caxias do Sul, com duas unidades em funcionamento. A unidade começou a ser construída em setembro de 2021 e deve ser inaugurada na próxima semana, dependendo apenas da montagem das máquinas para ficar pronta.