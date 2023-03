Empreendimento bilionário no litoral de SC quer atrair compradores gaúchos

Empreendedores catarinenses acabam de lançar um megaprojeto residencial em meio à natureza no litoral do estado vizinho, próximo a Balneário Camboriú e Itapema, com um foco: atrair compradores gaúchos com potencial de renda mais elevada e que buscam o segundo imóvel.

O empreendimento Reserva Royal será em Tijucas, vizinha a Governador Celso Ramos e Porto Belo, faixas litorâneas be, conhecidas de veranistas do Rio Grande do Sul, será implantado em uma área com 1 milhão de metros quadrados dominada pelo verde. O ativo pertence à família dona da Verde & Azul Urbanismo, que desenvolveu e licenciou o projeto.

O investimento inicial é previsto em R$ 620 milhões, para urbanização de lotes e construção de um complexo com 10 mil metros quadrados, com espaços para coworking, restaurantes, bares, lazer e convivência, informam os empreendedores.

O prazo de implantação da infraestrutura e complexo é de 24 a 30 meses, a partir da largada da comercialização, informa a Verde & Azul.

O Valor Geral de Vendas (VGV), medido pelos preços das unidades, é estimado em R$ 1,7 bilhão.

A venda da primeira fase, com 283 lotes, já começou. Segundo a construtora, o preço médio do metro quadrado é de R$ 840,00. Os terrenos vão de 250 metros quadrados a 600 metros quadrados. Na primeira fase, serão erguidas casas nos lotes.

O CEO da Verde, Luiz Carlos Galotti Bayer, explica, por nota, que quer atrair consumidores gaúchos porque "eles prezam pela beleza natural de Santa Catarina, seja na serra ou nas praias". Um dos alvos são segmentos ligados ao setor primário que registraram nos anos recentes maior produção, mesmo com as recentes quebras de safra em algumas culturas.