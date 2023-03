Sebrae-RS lança marca para abrir mercado para empreendedores gaúchos

Terminou a temporada da Loja Paralela, iniciativa inédita do Sebrae-RS e empreendedores de moda, design, decoração e gastronomia gaúcha no Mercado Paralelo, no DC Shopping, e começa outra fase.

O organismo de apoio a micro e pequenas empresas vai entrar em campo, com o Sebrae Concept, para abrir mais espaço a marcas locais em diferentes canais, como showroom, feiras, lojas, como o formato popup (aquelas de curta duração em varejos) e outros ambientes que possam abrir possibilidades de venda e parcerias.

A nova estratégia e balanço da Loja Paralela foram apresentados no evento que reuniu empresas e parceiros no espaço Multiverso no Cais Embarcadero na semana passada.

"O Sebrae Concept vai trazer novas ações mercadológicas e fortalecer as marcas gaúchas", diz Dani Machado, gestora de Projetos de Moda do Sebrae.

O gerente regional do Sebrae, Paulo Cesar Bruscato, destacou o caráter inédito da Loja Paralela e seus impactos:

"Aprendemos com os segmentos quais são as vantagens e o que precisam para chegar aos mercado. Depois dessa jornada, temos conhecimento para transformar agora em modelo de negócio e escalar para os empreendedores. Somos sempre um facilitador neste processo".

A Loja Paralela teve cinco ciclos com 48 marcas, receita de quase R$ 80 mil e tíquete médio de R$ 145,23.

Entre as marcas, muitas demarcaram uma nova fase do negócio após a experiência de cumprir uma temporada na loja colaborativa. A designer e estilista Letícia Dutra, dona da marca Flaya, de roupas femininas, diz que está prestes a abrir um ponto físico realizando "seu sonho". O ponto já está reservado no bairro Auxiliadora e deve começar a operar em abril.

Além disso, Letícia participa de um programa no Sebrae voltado a abrir e desenvolver no cenário externo.

As sócias da Birô, Gilian Kaiser e Bianca Rodrigues, marca que atua em moda com peças femininas feitas a partir de tecido descartados por fábricas, estão animadas com as conexões estabelecidas na temporada na Loja Paralela.

A dupla e Letícia fizeram parte do primeiro ciclo, logo que o varejo abriu, em junho de 2022.

A Birô intensifica ações para ampliar mercado externo, que hoje já tem Portugal e Estados Unidos. "Acreditamos que a Birô também pode ser mais reconhecida no mercado nacional", diz Bianca.