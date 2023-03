Fevereiro tem maior venda diária de carros no RS e anima lojistas

Fevereiro tem menos dias e mais datas com feriado ou paradas, como no Carnaval. O normal seria frear literalmente as vendas de veículos. Mas no Rio Grande do Sul, os revendedores do setor estão animados. Segundo o Sincodiv/Fenabrave-RS, foram emplacados 438 veículos por dia, frente a 421 de janeiro.

O sindicato contabiliza 9.634 unidades emplacadas no mês passado ante 10.947 no primeiro mês do ano. A queda de 11,99% tem relação com menos dias úteis em fevereiro. Os números incluem automóveis, comerciais leves, motos, ônibus, caminhões e implementos rodoviários.

Em 2023, a alta é de 8,37% nos emplacamentos. Fevereiro teve aumento de 0,65% em relação ao mesmo mês de 2022.

Carros de passeio e motocicletas têm queda de 12,95% no mês e alta de 9,46% nos emplacamentos no bimestre.

O único segmento que apresentou dados positivos no segundo mês do ano foi o de ônibus que comercializou 111 unidades em fevereiro e 71 em janeiro, 56,34% de crescimento.

No acumulado do ano o crescimento é de 78,43% e se compararmos fevereiro deste ano com o do ano passado, o saldo também foi positivo com 117,65% de crescimento.

"A justificativa recai na retomada do uso dos coletivos em período pós-pandemia e rescaldo de ano eleitoral, que normalmente oportuniza um crescimento no setor", diz a entidade.

O setor comenta, por nota, que o Estado perdeu posições no ranking nacional de venda.

"Há uma década, o Rio Grande do Sul ocupava a 5ª colocação nas vendas do Brasil, atualmente está em 8º lugar, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina e Goiás", diz o sindicato.

Paulo Siqueira, presidente das entidades do setor automotivo, aponta que "a condição de recuperação do RS ainda é algo instável e não consolidado".

"O que continua acontecendo, talvez pelas condições da seca nos últimos meses, prejudicando a agricultura e as aquisições de veículos dela decorrentes, entre outros fatores ainda não determinados. Quando o mercado nacional cai, o setor gaúcho recua mais e quando sobe, o Estado sobe menos", observa, em nota, Siqueira.