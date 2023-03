Shoppings em Porto Alegre e Canoas fazem liquida na semana do consumidor

Dois shopping centers gaúchos ligados ao grupo Multiplan fazem mega liquidação na semana temática ligada ao Dia do Consumidor, que é em 15 de março, data que marca a sanção do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e o ParkShopping Canoas, em Canoas, na Região Metropolitana, terão a Semana do Shopping Lover, uma campanha própria de descontos.

A ação vai do dia 13 a 19. As ofertas envolvem descontos e cupons de produtos, serviços e experiências exclusivas na área Lápis Vermelho do aplicativo Multi, explicam os shoppings.

As ofertas podem ser acessadas também pelos sites do BarraShoppingSul, do ParkShopping Canoas e do Lápis Vermelho.

Os dois empreendimentos explicam que as ofertas "vêm em forma de descontos para todos os clientes aproveitarem diretamente nas lojas". Os cupons devem ser ativados no aplicativo e resgatados no momento da compra. A ação turbina a frente digital, ao impulsionar o resgate de cupons.

Pelo Multi, também está disponível desconto exclusivo de 10% no estacionamento. Basta acessar, selecionar o shopping, clicar em “Pagamento Estacionamento” na tela principal, escanear seu ticket e o desconto será aplicado automaticamente.

O Shopping Lover ocorre em outros shoppings do grupo pelo País.