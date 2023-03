Shopping da Capital faz liquidação com descontos de mais de 70%

Nem bem terminou o Liquida Porto Alegre, e o varejo da Capital engata uma nova campanha de descontos. O Shopping Total faz o seu clássico Loucura Total durante quatro dias, desta quinta-feira até domingo.

O empreendimento promete reduções de mais de 70% em produtos selecionados pelos lojistas, diz em nota. São mais de 300 estabelecimentos no Total, que neste ano completa 20 anos de atividades.

A promoção é realizada há mais de 15 anos e faz parte dos pilares estratégicos do shopping, segundo a gerente de marketing, Silvia Rachewsky.

"Realizamos promoções reais, que fazem diferença no bolso do consumidor e no caixa do lojista. Em se falando de Loucura, é importante que o cliente saiba que não é 'rapa', uma simples liquidação. O lojista se prepara, encomenda peças específicas com seus fornecedores", avisa Silvia, em nota encaminhada à coluna Minuto Varejo.

Para dar conta e apostando em fluxo, o Shopping Total decidiu estender a abertura no domingo. Nos três primeiros dias da campanha, as lojas abrem às 10h, e no domingo, poderão funcionar em horário das 12h às 22h.