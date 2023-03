Varejo se divide entre humanização, força da loja física e robôs

Humanização, ponto físico ressignificado e muito robô e digitalização por dentro do negócio e como se entrega e se estabelece a relação com as pessoas, sejam as equipes que atuam no varejo ou os clientes. Estes componentes foram esmiuçados e pontuados por três conferencistas em mais uma rodada de eventos pós-NRF Retail's Big Show, que foi em janeiro em Nova York e que pauta muito da estratégia e ações do comércio no Brasil.

O palco desta vez foi uma das salas de cinemas do Shopping Iguatemi. O empreendimento faz sempre o encontro para apresentar tendências e mostrar os rumos para as operações, com alvo prioritário os ocupantes do maior shopping do Rio Grande do Sul. A gerente de marketing do Iguatemi, Cris Maggi, deu o tom um pouco antes da sessão:

"Nosso propósito foi ferramentas das mais novas que surgem no exterior para os lojistas estarem municiados para enfrentarem as tecnologias e se atualizarem".

No palco, Mariana Carvalho, sócia da Ancar Ivanhoé, Tiago Pessoa de Mello, diretor de produto da Linx/Stone Software, e Guga Schifino, fundador e conselheiro da QuiQ, desfilaram temas que passaram pela NRF e também insights de varejos que são cases de tendência para o mundo.

Schifino deu um recado que gerou alívio na plateia, em meio a digitalização acelerada. "Não existe melhor momento que este para os shopping center, que conjugam o conceito de comunidade. Se a necessidade é de se divertir, é no shopping e tem de mudar a direção para entretenimento", valorizou Schifino, lembrando: "Varejo é voltado para gente".

Mariana elencou um arsenal de conteúdos ligados às pessoas. "O varejo está cada vez mais humanizado, mesmo com tanta evolução, a tecnologia é só um meio", defendeu a palestrante. O fator humano faz relação direta com as ações e movimentos das empresas.

Schifino, Mariana e Mello mostraram temas e pontos de maior atenção para ovarejo. Foto: Patrícia Comunello/JC

"Nunca se falou tanto de cultura corporativa de forma tão relevante, e isso ganhou mais impacto pós-Covid. As empresas com cultura forte se sobressaíram na pandemia", associou a sócia da Ancar Ivanhoé. Casos de depressão e burnout (esgotamento físico e mental) explodiram, lembrou ela.

Para a especialista, as empresas têm sua cultura, mas precisam aproveitar de forma positiva. "Ela está implícita e não é considerada", citou. "Outro detalhe é que a cultura é incopiável, cada um tem a sua", advertiu. A relação também foi feita com a relação que a marca estabelece com as pessoas. "Seja uma marca para amar", motivou Mariana, citando ainda as ações em sustentabilidade e frente social como decisivas.

Mello destacou os processos de digitalização e quanto está impactando a configuração e função da loja física, que, aliás, ganhou mais poder na relação com os varejos. "A loja física é o principal fator para o varejo ter sucesso. Mas o time (do ponto físico) precisa entender que ele não é vendedor entre quatro paredes, mas que atua em uma região", contrapôs o diretor de produto da Linx/Stone Software.

"A loja física continua, mas o ponto de descoberta do produto é no digital", indicou Mello. Não só as compras que cada vez são feitas ou têm início no digital, mas a concentração de investimento em mídia, para atrair clientes, claro. "Em 2025, o gasto com marketing digital representará mais de 70% na verba de arejos no Brasil, hoje é pouco mais de 50%", comparou Mello.

Outra frente que monopolizou atenções em Nova York foi o chamado do retailtainment, que une a venda com lazer. "Não é mais só sobre vender produtos, mas a venda pode ser consequência de diversão", relaciona o painelista. Outra vertente que precisa entrar no radar é como fidelizar consumidores. "Pesquisa mostra que mais de 50% dos clientes no Brasil vai apenas uma vez ao ano na loja e apenas 8% mais de 4 vezes por ano", adverte Mello.

Schifino combinou geração Z, hoje ligada em games e "mais precopada com o fim do mundo do que com a conta do fim do mês". Para o fundador e conselheiro da QuiQ, é preciso conhecer mais as tecnologias baseadas em inteligência artificial, como o chatGPT, porque "robôs são uma realidade e tudo que puder ser automatizado e ainda não foi vai ser", avisou Schifino, acrescentando: "O que puder ser personalizado será personalizado".