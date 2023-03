Mercado Público de Porto Alegre: problemas que esperam medidas da prefeitura

A coluna Minuto Varejo conferiu a situação no Mercado Público de Porto Alegre e as medidas prometidas pela prefeitura.

Uma das mais urgentes, que deve ser assinada até a próxima semana, é o conserto do telhado para evitar "enxurradas" dentro do empreendimento, como a já mostrada em vídeo recente pela coluna.

Há previsão ainda de recursos para reforma da parte lindeira do Largo Glênio Peres, com recursos arrecadados pelo antigo Funmercado, hoje Fundo Municipal do Patrimônio Público, e estudos para pintura interna e melhoria do piso.

No vídeo, a colunista Patrícia Comunello, lista as ações prometidas pela gestão e faz um passeio pelo Mercado, onde goteiras, deterioração de paredes e obstáculos pelo chão desafiam frequentadores, ao lado de melhorias como a reabertura do segundo piso.