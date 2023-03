Dia da Mulher mobiliza descontos e lazer no varejo e ação de saúde

O 8 de março, Dia Internacional da Mulher, entrou na agenda do varejo e marcas gaúchas, que promovem iniciativas que englobam empreendedorismo feminino, educação financeira e saúde da mulher, além de descontos em produtos.

O Boulevard Assis Brasil, na zona Norte de Porto Alegre, promove bate-papos com especialistas sobre assuntos como empreendedorismo feminino, educação financeira e saúde da mulher. As participantes também poderão participar de sessões de massagem e aulas de dança.

A programação (está no fim do texto bem completinha), que começa nesta quarta (8) e termina no domingo (12), será encerrada com um show de pagode do Grupo Samba Delas, composto apenas por mulheres.

As mulheres também poderão aproveitar as promoções do I Fashion Outlet Novo Hamburgo, que vão até esta quarta. Duas marcas internacionais que estão no outlet, Puma e Nike, oferecem descontos de até 50%.

Centro comercial em Novo Hamburgo oferece descontos em lojas selecionadas para mulheres. Foto: I Fashion Outlet NH/Divulgação

A água mineral Água da Pedra, da Fruki Bebidas, renovou a parceria com a influenciadora Claudia Bartelle e o Instituto Camaleão que começou com a campanha do Outubro Rosa de 2022.

A marca de bebida comprou 452 ecografias mamárias em clínicas particulares para ajudar a reduzir a fila de espera pelo exame na rede pública de saúde da Capital. Foram arrecadados cerca de R$ 46 mil entre doações de pessoas físicas, venda de resíduos recicláveis e aporte da empresa de bebidas.

Cinco clínicas são parceiras do projeto e ofereceram valores promocionais para colaborar com a ação: Citoson, Crol, MD Center, Radimagem e SIDI. As pacientes que irão realizar os exames serão selecionadas pela Secretaria da Saúde de Porto Alegre conforme o grau de urgência dos casos, e também terão acompanhamento médico com acolhimento e cuidado.

No Shopping Iguatemi, a Panvel Farmácias se uniu à francesa La Roche Posay para levar a consumidoras gaúchas em primeira mão no Estado novos protetores solares de marcas da gigante de cosméticos. O foco é cuidado e proteção da pele. Das 10h às 22h, vai ter experimentação de produtos, distribuição de amostras e sessões de make com profissionais da Escola Madre de maquiagem.

Programação no Boulevard Assis Brasil: