Shopping de Passo Fundo dá descontos na semana da Expodireto

Expodireto Cotrijal O Bella Città Shopping, de Passo Fundo, oferece cortesias e descontos de até 60% até sexta-feira (10), abrangendo a semana da, uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro. A cidade do Planalto Médio fica próxima ao município de Não-Me-Toque, onde é realizada a feira.

Em nota, o Bella informa que os descontos são de 10% em marcas como Clube Melissa, Live! e Morana, e chegam a 50% nas compras à vista em linhas de bolsas e sapatos do estilista gaúcho Jorge Bischoff. Na parte de armações de óculos, os descontos são ainda maiores, podendo chegar a 60% na Off Eye Wear e Off Vision.

Os preços promocionais também englobam a área de alimentação, com 20% de desconto nos hambúrgueres do Super Duper, rede que investe em casual food.

A lista de todas as lojas participantes da ação pode ser conferida no Instagram do shopping (@bellacittashopping).

O shopping fica aberto de segunda a sábado, das 10 às 22h; e nos domingos e feriados, das 11h às 22h.