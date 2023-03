Carrefour oferta vagas a trabalhadores flagrados em situação análoga à escravidão em vinícolas

O maior grupo varejista brasileiro e de origem francesa, o gigante Carrefour, ofertou vagas de emprego para os trabalhadores que residem na Bahia e que foram flagrados em situação análoga à escravidão na colheita de uvas em parreiras de vinícolas da Serra Gaúcha. O caso gerou grande repercussão não só no Brasil, como no exterior.

Em nota, a rede varejista informa que fez acordo com a prefeitura de Lauro de Freitas, na Bahia e que recebeu 10 dos mais de 200 trabalhadores resgatados do trabalho nos parreirais. Eles estavam em alojamentos.

Uma empresa terceirizada fazia a intermediação da mão de obra. O caso envolve as vinícolas Salton, com sede em Bento Gonçalves, e Aurora, que é uma cooperativa, de Garibaldi. As empresas também são alvos de investigação do Ministério Público do Trabalho (MPT).

O Carrefour diz que oferta de emprego é para atuar no Atacadão, bandeira de atacarejo do grupo francês, que tem duas lojas na cidade.

Segundo a varejista, será feita a indicação de quais vagas os trabalhadores podem ocupar. Alguns têm experiência em supermercados, diz o Carrefour.

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulgou nota repudiando o caso de trabalho análogo à escravidão descoberto na Serra gaúcha

Eles foram contratados por uma empresa terceirizada das vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton para a colheita da uva. Na semana passada, uma rede de supermercados do Rio de Janeiro recolheu os produtos adquiridos de uma das vinícolas após o caso vir à tona.

O grupo francês no Brasil também enfrentou situação que resultou em medidas, mas na esfera de combate à discriminação racial, após a morte do soldador negro João Alberto Silveira Freitas dentro da loja do Carrefour no bairro Passo D'Areia em Porto Alegre, após ser espancado por seguranças, em novembro de 2020.