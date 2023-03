De vendedor de marmita, jovem decide apostar em petshop

O jovem Vitor Azzulin, com 23 anos, já está no quarto negócio. Desde os 15 anos, já fez marketing digital para escolas e montou uma consultoria para empresários e uma empresa que chegou a fazer mil marmitas vegetarianas por dia na pandemia, a Dona Sandra. A mais recente aposta de Azzulin é a nova unidade da franquia norte-americana de petshop, a Petland, que a coluna já tinha noticiado que abriu na rua Vasco da Gama, 771, na divisa dos bairros Bom Fim e Rio Branco em Porto Alegre. A Petland tem planos de chegar a mil lojas até 2027 no País, com forte expansão no Estado. Azzulin e sua mãe Sandra venderam a operação de marmitas para investir na loja. "Decidimos pesquisar por franquias e chegamos à conclusão que o mercado de petshop estava muito promissor e que nos daria maior retorno e possibilidade de expansão", conta o jovem. Antes, ele e mãe chegaram a olhar ainda para opções de franquia em estética e alimentação.

O investimento para montar a unidade chegou a R$ 400 mil. A escolha pelo mundo das petshops também foi influenciada pelo modelo de negócio, "que une serviço de recorrência com varejo convencional, onde conseguimos entregar atendimento e serviços de qualidade a preços competitivos", descreve o franqueado. "A primeira semana de operação, em fevereiro, fizemos cerca de 100 banhos", valoriza Azzulin. Além disso, um boneco de extraterreste na frente da loja virou atração para fotos e comentários nas redes sociais. O E.T. é uma adaptação local, em uma jogada de proximidade com a vizinhança. A unidade tem cinco funcionários, com duas vagas para veterinário e esteticista animal. O franqueado adianta que a meta é abrir nova loja dentro de um ano e meio a dois anos.