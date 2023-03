Gaúchos listam tendências que marcaram Euroshop

Uma das maiores feiras de varejo do mundo, a Euroshop, na Alemanha, deu mais força à sustentabilidade e tecnologia no ponto físico. Para varejistas que não acompanharam o evento, a coluna traz a colaboração exclusiva de empreendedores que foram à Euroshop na semana passada e que listaram o que precisa entrar no radar dos negócios.

Foi também a primeira vez que a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) enviou um grupo à feira, todos da Agas Jovem. Foram 25 supermercadistas que já estão ou em breve estarão à frente das bandeiras. “A feira trouxe bastante tendência. Muita coisa em exposição de mercadorias que vamos podemos aplicar”, projeta Rafaela Santiago dos Santos, da rede Kan.

Francisco Brust, coordenador de capacitação da Agas, lembra que os alemães dão show de “visual, comunicação e distribuição de categorias”. Roberta Batista, da Codebal, diz que as soluções alcançam diversos portes de empresas e com aplicações de carrinhos de compras autônomos e muito foco em saudabilidade e uso racional de recursos.

Sócios Bachilli e Aglaia ficaram atentos ao tema de sustentabilidade e ações com a pegada. Foto: Arquivo Pessoal/EVo2B/Divulgação

“É muito bacana, vamos levar inovação, mas também vimos que o varejo gaúcho está indo muito bem”, opina Roberta.

Da rede Supermago, Patrícia Machado viu equipamentos, como expositores sem puxadores nas portas, que são abertas por sensores de presença, e área de hortigranjeiros com uso de hidratação que eleva três vezes a vida dos produtos. “Isso evita desperdício”, associa Patrícia.

Augusto Rocha, da Pmweb, destaca que tecnologias no ponto físico colocam o funcionário no centro para melhorar a experiência do cliente. “Na sustentabilidade, chama a atenção o envolvimento do governo alemão para atingir 99% de reciclagem dos plásticos”, cita.

Gabriel Bachilli e Aglaia Cerri, sócios na Evo2B, apontaram medidas sustentáveis e uso de LED para gerar interação com clientes. “Seja através de robótica ou elementos dentro das lojas”, cita Bachilli.