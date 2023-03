Último dia para inscrições ne grupo do Sebrae que vai à NRA Show em Chicago

Está chegando ao fim o prazo para pequenas empresas de alimentação e bebidas gaúchas tentarem ficar com uma das 10 vagas para a imersão em uma das maiores feiras do segmento no mundo, a National Restaurant Association Show 2023 (NRA), em Chicago.

Segundo o Sebrae, o programa de imersão busca alcançar conhecimento sobre melhores práticas para melhorar e transformar serviços de alimentação do mundo. "O evento é reconhecido como a maior feira de bar e restaurantes do mundo", assinala organismo.

A NRA será de 20 a 23 de maio. A inscrição é pelo https://sebrae.rs/nrainscricoes . O prazo até até a meia-noite desta sexta-feira (3).

O programa de imersão começou em 2013 para acelerar micro e pequenas empresas da cadeia produtiva de alimentos e bebidas selecionadas. O subsídio é de até 30% para participar da missão.

São sete dias em Chicago, dos quais quatro envolvem visitas técnicas exclusivas e programas guiados no evento com tradução simultânea das palestras, workshop de troca de experiências, além de relacionamento com empreendedores de todo o mundo, explica o Sebrae-RS, em nota.

O coordenador de A&B do Sebrae RS, Roger Scherer Klafke, destaca que a feira "apresenta um ambiente de negócios mais evoluído, com os maiores especialistas do mercado mundial e conecta empresas com tecnologias mais modernas e com as práticas mais bem sucedidas.

“O objetivo é buscar inspiração e implementação para novos negócios, novos produtos, além de melhorias nos processos dentro das empresas gaúchas, buscando evoluir o ecossistema do mercado de A&B do Estado”, ressalta Klafke.

Será a 102ª edição da NRA. Em quatro pavilhões, são esperados 60 mil visitantes de cerca de 100 países, que devem conferir dois mil expositores. São ainda mais de 80 palestras, além de seminários de inovação, liderança e gestão.