Franquia paranaense de vinhos estreia no Rio Grande do Sul

O mercado de vinhos, tanto para consumo em bar como para comprar, vai ganhar novo concorrente no Rio Grande do Sul. A franquia paranaense Vino!, que surgiu em 2020 em Curitiba, escolheu a Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) para desembarcar no Estado.

O wine bar, com restaurante e loja, abre a primeira unidade em Nova Hamburgo, em ponto de rua na avenida Doutor Maurício Cardoso, 1.114. A abertura será em 8 de março. A casa vai funcionar de segunda a sábado, das 18 horas à meia-noite.

O franqueado investiu R$ 500 mil para montar a operação, que ocupa 150 metros quadrados e dois andares. No primeiro piso, é o salão para os clientes com acesso ao deque externo. A capacidade é para atender 50 pessoas acomodadas interna e externamente. No andar superior, fica a cozinha.

A franquia irá dispor de mais de 250 rótulos de vinho de diferentes locais do Brasil e do mundo, além de contar com rótulos de curadoria própria, vinificados na Serra Gaúcha, detalha a operação.

Um diferencial que a marca aponta é a possibilidade do cliente desfrutar qualquer rótulo da casa em taças pelo valor proporcional da garrafa. A marca diz que o sistema permite que o frequentador aprecie mais vinhos e de diferentes procedências.

Na parte gastronômica, o foco será a culinária italiana, com pratos como burrata, carpaccios, arancinis, massas, risotos e pizzas.

Estrutura da casa tem capacidade para acomodar 50 pessoas, em ambiente interno e externo. Foto: Diego Soares/Divulgação

A unidade gerou cinco empregos diretos, além de dispor da estrutura de back stage da franqueadora.

Em nota enviada à coluna, a franqueada Danila Costa Lotti destaca a diversidade de rótulos como um atrativo do local.

"Em um único jantar, por exemplo, o visitante poderá degustar um vinho tinto argentino, um branco francês e um espumante brasileiro, harmonizados com três pratos diferentes", sugere Danila.

A proprietária ainda afirma que o aumento no consumo de vinho no pós-pandemia influenciou a abertura do negócio.

"A proposta de um bar de vinhos em Novo Hamburgo visa a atingir o público que já era apreciador de uma boa bebida, juntamente com novos adeptos em uma experiência mais descontraída, informal e para diversos momentos do dia", aposta a franqueada.

Em 2022, a franquia Vino! faturou cerca de R$ 20 milhões. A marca informa que projeta chegar a 100 unidades este ano. O Rio Grande do Sul é um dos alvos da expansão.