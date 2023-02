Tramontina estreia centro de inovação para braço de materiais elétricos

A gigante gaúcha de panelas e uma infinidade de artigos para cozinha e casa reforça a frente de inovação para linhas de produtos no segmento de materiais elétricos vendidos no varejo. A Tramontina acaba de estrear o prédio do Centro de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPeD), em Carlos Barbosa, na Serra e sede de boa parte do complexo industrial da marca.

"O centro foi construído para atender com exclusividade as demandas da fábrica de materiais elétricos", diz o grupo, em nota. A estrutura é formada por sete laboratórios que foram montados em 2 mil metros quadrados da área construída.

O segmento abrange tomadas, placas, interruptores, disjuntores, eletrodutos e produtos de iluminação para residências, comércio e serviços e indústria. Faz quase meio século que a Tramontina atua nestes materiais.

Os laboratórios abrangem metrologia e instrumentação, materiais metálicos, materiais poliméricos, luminotécnico, plugues, tomadas e interruptores, eletros e produtos para proteção e comando.

Segundo a marca, o centro vai ampliar "a capacidade de inovação e o padrão de qualidade, confiabilidade e precisão dos produtos, conforme as necessidades de mercado", reforça o grupo, em nota.

“A tecnologia embarcada no CIPeD favorece o controle de processos e a análise da conformidade dos produtos com as principais normas de fabricação, de desempenho e segurança exigidos no Brasil e no exterior, bem como a pesquisa e o desenvolvimento de novos itens, impulsionando o crescimento da empresa”, explica André de Lima, diretor executivo da fábrica de materiais elétricos do grupo, na nota.

O complexo tem máquina de medição tridimensional CNC, com capacidade de processamento superior ao modelo já existente e uma máquina de medição óptica sem contato, "que favorece a perfeição do dimensionamento das matérias-primas". O equipamento de névoa salina permite ensaio de corrosão em matérias-primas metálicas para verificar o atendimento às normas e especificações.

O complexo tem equipamentos para recriar testes realizados em laboratórios de certificação credenciados ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A ideia é fazer ensaios preliminares antes de submeter à certificação exigida.

A linha de Conduletes TG classes IV e V, lançada no fim de 2022, já passou pelos ensaios no CIPeD. A linha abriu mercado em segmentos como metroferroviário, transporte e mobilidade urbana, infraestrutura, distribuição de energia, industrial e comercial.