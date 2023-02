>> A 1ª Convenção de Páscoa da Sul Doce, um atacado com mais de 40 anos de atuação na zona Sul da Capital, é hoje e amanhã no Barcelos Beer & Food. A Sul Doce, que atua com confeitaria, doces, embalagens e festa, decidiu criar o evento para levar informação e mix de produtos que gerem uma experiência completa. "Há sete anos definimos em família que o que nos move é acompanhar e participar do crescimento profissional e pessoal dos amigos que vem à Sul Doce, criamos a frase "Gostoso é Crescer Junto!" e acreditamos que a troca generosa inspira e impulsiona o mercado e o empreendedorismo", conta Mariane Rehm, da família proprietária. A Sul Doce tem duas lojas na zona Sul. Mariana destaca que a convenção será "um espaço de fala, troca e conexão". "Vamos falar de tendências, como inovar e estratégias de venda." A programação completa está na página da coluna no site do JC.

>> Nova loja da bandeira Pezzi está quase pronta e será a oitava da rede de bairro na Capital. A filial fica na rua Oscar Pereira, próximo à avenida Aparício Borges. As obras estão aceleradas para a abertura em fim de abril, planeja a rede. A última filial abriu no fim de 2022 no Campo Novo. A bandeira tem ainda área no Cristal para outra loja no futuro. Tudo na zona Sul.