Tramontina lança três linhas com foco na sustentabilidade

Tradicional marca gaúcha de utensílios e equipamentos para casa, a Tramontina investiu em uma linha com foco na sustentabilidade. A chamada Linha Lyf conta com panelas, facas e talheres com assinatura sustentável.

A coleção é composta por panelas de 16 e 18 cm, caçarola de 20 cm, frigideira 20 cm e frigideira reta 20 cm. Para completar, a linha ainda possui talheres (faca de mesa 4", garfo de mesa, colher de mesa e colher para chá), faca para legumes e frutas 3", faca para desossar 5", faca para pão 7", faca chef 8" e um garfo trinchante. Todos os itens são vendidos individualmente.

Os produtos investem em matéria-prima reciclada e reciclável e no design inspirado na natureza. Os cabos de talheres e facas são feitos em plástico reutilizado, já o alumínio e aço utilizados são feitos de maneira mais ecológica, a partir de fontes de energia limpa e renovável.

Os plásticos utilizados são do tipo PCR e Recyplast. O primeiro vem da reciclagem e impulsiona a economia circular. Já o Recyplast é um termoplástico de engenharia de alta resistência com o atributo de ser 100% reciclável.

O objetivo do grupo é reduzir o impacto ambiental durante a fabricação, além de oferecer experiência durante o uso e reciclabilidade completa no pós-consumo, já que as panelas, talheres e facas são inteiramente recicláveis.

"A Tramontina tem em sua essência o compromisso em contribuir com a preservação dos recursos naturais e com a qualidade de vida das pessoas. Compreendemos a importância de fazermos a nossa parte e de seguir investindo em soluções ambientalmente corretas de acordo com os Critérios ESG (em tradução livre, critérios ambientais, sociais e de governança)", salienta Lizandra Marin, coordenadora do Comitê ESG da Tramontina, em nota enviada à coluna.

Além dos produtos, as embalagens da Linha Lyf não fazem uso de plástico e investem no minimalismo, utilizando a menor quantidade de produtos a serem descartados possível.