Restaurante cria cardápio inspirado nos 251 anos de Porto Alegre

Que tal festejar os 251 anos do aniversário de Porto Alegre à mesa? Com essa ideia, um restaurante que aposta em experiência saboreadas em sessões gastronômicas exclusivas montou um menu degustação para abrir a temporada do aniversário da Capital, comemorado em março.

Minuto Varejo já mostrou -, história, cultura e rituais da cidade têm lugar garantido. No cardápio autenticamente porto-alegrense, o Acasa, que fica na rua Jari, 539, em uma casarão na vizinhança do Shopping Iguatemi dentro do projeto CAV (Comer, Amar, Viajar ) - que a colunajá mostrou -, história, cultura e rituais da cidade têm lugar garantido.

O banquete temático será servido em 1º de março. A cozinha é comandada por Ricardo Dornelles, eleito chef do ano por duas edições consecutivas da revista Sabores do Sul.

O menu completo possui nove etapas e faz um passeio por influências da miscigenação, fruto da imigração de diferentes povos do mundo para a cidade.

Entre os pratos, será possível saborear desde um crocante de grãos em formato de moinho, numa alusão à construção localizada no Parque Moinhos de Vento (o Parcão), cujo molde foi desenhado pelo próprio chef, a uma salada de maionese, ingrediente indispensável nos churrascos de família, feita no formato de casa.

Salada de maionese em forma de casa exalta tradição do churrasco em família. Foto: Alessandro Quevedo/Divulgação/JC

A nova sequência ainda conta com o tradicional arroz de carreteiro servido com costelão 13 horas, finalizada com quindim mergulhado no café, uma homenagem ao poeta Mario Quintana, que adorava a combinação entre o amargor da bebida e a delicadeza do doce açucarado à base de ovos.

Os pratos ainda fazem referência à feira do peixe, à conexão do Lago Guaíba com o mar e ao sucesso da feira orgânica do Bom Fim, que ocorre aos sábados há mais de 40 anos.

O menu completo custa R$ 258,00 por pessoa. Tem ainda mais duas versões: experiência de 5 tempos, com opção vegetariana, ao preço de R$ 198,00 por pessoa, e experiência de 3 tempos, por R$ 165,00.

"A culinária é uma forma de arte que combina habilidade, criatividade e sabores deliciosos e que une as pessoas. O novo menu homenageia com mais intensidade a história, a cultura, a tradição e os rituais de Porto Alegre, nos seus 251 anos", explica Dornelles, em nota.

O restaurante funciona mediante reservas de quarta-feira a sábado, das 19h30min às 23h30min. O espaço possui capacidade para 32 pessoas. Reservas são feitas pelo (51) 99223-2004.