Ex-executivo da Disney vai revelar 'segredos' em congresso de vendas em Porto Alegre

O ex-vice-presidente dos parques da Walt Disney World Dan Cockerell desembarca pela primeira vez no Rio Grande do Sul para ser uma das atrações do maior congresso de vendas do Brasil, em 25 e 26 de março na Pucrs, em Porto Alegre.

O ex-executivo de um dos maiores grupos de entretenimento do mundo deve revelar os "segredos" por trás do sucesso da marca.

A expectativa é que Cockerell compartilhe no primeiro dia do Congresso Internacional de Vendas os aprendizados por ocupar cargos executivos no Walt Disney World Resort, tanto em parques temáticos quanto em hotéis resort, modelo de hospedagem que vem crescendo no mercado brasileiro.

O norte-americano foi vice-presidente do Epcot, do Disney's Hollywood Studios e do Magic Kingdom, onde liderou 12 mil membros do elenco e atraiu mais de 20 milhões de visitantes anualmente.

site da Magia Treinamentos O evento será no Salão de Atos da universidade. A inscrição para assistir à palestra custa R$ 497,00 e pode ser feita pelo, empresa de negócios corporativos que traz o congresso ao Estado.

No dia 26, acontece o workshop Transforme clientes em fãs da sua empresa, uma imersão com duração de oito horas com 120 vagas, com Cockerell e sua mulher Valerie, no Novotel Porto Alegre Três Figueiras, que fica na avenida Soledade, 575. A venda do primeiro lote de ingressos foi aberta com preço de R$ 3.497,00 por unidade.