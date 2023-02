Franquia de peixe frito na Cidade Baixa fará Carnaval com abadá e bloquinho

franquia da Sirène Fish & Chips O folião que quiser aproveitar o Carnaval de rua tem uma nova opção neste ano no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A, um fast-food baseado em peixe, localizado na rua José do Patrocínio, 778, promove um bloquinho com direito à promoção que dá um abadá de brinde.

Neste domingo (19), a partir das 13h, na rua Lopo Gonçalves, na esquina com a rua José do Patrocínio, estará fechada. A loja da Sirène, que fica bem na esquina das duas ruas, abre a operação às 14h.

O apelidado Carnalopo contará com as apresentações do bloco Ziriguidum Batucada Social, a partir das 16h, e da cantora Roberta Moura, junto com banda Samba Clube, a partir das 19h.

Já a promoção de Carnaval da Sirène vale desde esta quarta-feira (15). Na compra de seis drinks de uma única vez, o cliente ganhará de brinde um abadá especial, disponível nas cores rosa e azul. Segundo a proprietária da franquia, Luana Angrisani Vanacor, as bebidas podem ser variadas e retiradas, inclusive, em outros dias.

A promoção dos abadás acontece em outras 11 cidades do Brasil que possuem unidades da Sirène. São elas: Curitiba (PR), Cascavel (PR), Maringá (PR), Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Campinas (SP), Osasco (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Belo Horizonte (BH) e Goiânia (GO).

A promoção geral vale para quem comprar seis drinks Sereia Louca do Verão, bebida preparada com vodka, monin melancia, suco de limão, água com gás, gelo e melancia in natura. "Mudamos as regras, assim fica melhor para os clientes", afirma Luana, para explicar as regras diferentes na filial de Porto Alegre.

O bloquinho na CB é feito em parceria com o Povoada Gastrobar, a Cervejaria Oito, a DaLuz Cervejaria e a Cervejaria Rebu.