Pop Center combina fluxo e sustentabilidade

“Estamos comemorando alegrias por todas as vitórias que foram conquistadas aqui dentro”, traduziu Elaine Deboni, CEO do Centro Popular de Compras, o Pop Center, antigo camelódromo de Porto Alegre. A saudação de Elaine marcou a festa dos 14 anos do Pop, que soma 700 lojas e é o maior complexo em número de operações na Capital.

O bolo gigante de 14 metros foi compartilhado na quinta-feira passada. “Esta é uma data extremamente importante e merecemos comemorar. Aqui fizemos milagres”, valoriza a CEO. Hoje há mais de 100 espaços para locação. Para atrair interessados, a direção cita que o fluxo diário é estimado em 30 mil pessoas, com projeção de mais de 700 mil ao mês.

“O Pop só chegou aqui graças a vocês (referindo-se aos lojistas ao redor do bolo). Vender é fácil, trazer o cliente de volta que é difícil”, pontuou Elaine. Pesquisa feita entre frequentadores mostrou que 94% deles compra, citou a gestora. Hoje 85% das lojas têm CNPJ e cadastro como MEI.

Um dos “milagres”, como diz Elaine, foi a evolução do casal Michele e Roberto Amorim, que abriu a Smart Play, de conserto de celulares, em 2011. De uma pequena lojinha, a marca ocupa área de 160 metros quadrados e já tem unidades no Shopping Iguatemi e em Balneário Camboriú.

“Estamos negociando com mais três shoppings, mas foi aqui que tudo começou”, diz Amorim.

“O Pop é o nosso lar”, reforça Michele.

Medidas de sustentabilidade renderam a inclusão do Pop Center no Pacto Global da ONU em 2022. O empreendimento instalou placas fotovoltaicas no telhado, com aporte dos lojistas.