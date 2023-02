Renner leva sustentabilidade para maior festival de música do Sul do Brasil

O maior festival de música do Sul do Brasil que atraiu dezenas de milhares de pessoas serviu para ampliar o alcance de ações sustentáveis da Renner. A maior varejista de moda do País pegou carona no Planeta Atlântida, que tomou conta da Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida (Saba), em Xangri-Lá, no Litoral Norte gaúcho, na sexta-feira (3) e sábado (4), depois de jejum de dois anos.

A varejista, que é patrocinadora oficial do evento, teve três ativações, entre elas a tradicional roda-gigante, que tiveram como foco as ações de sustentabilidade.

O Espaço Arena da Renner era um local para descanso, ponto de encontro e para fotos, graças ao ambiente instagramável que foi montado. O local também tinha uma área para carregar os celulares com fonte de energia solar, gerada em painéis fotovoltaicos instalados na estrutura.

O espaço ainda contava com o Batecômetro, onde eram coletados os tradicionais batecos distribuídos pela marca. O material será reaproveitado para construir de mobiliário urbano para uma praça que será adotada em Atlântida. A marca afirma que irá incentivar o público a participar do plantio de árvores nesta mesma praça.

A tradicional Roda Gigante Renner, espaço onde os planetários puderam assistir aos shows com vista panorâmica, recebeu um espaço exclusivo para gravar coreografias no TikTok. Os vídeos eram transmitidos em um telão em frente à estrutura. Neste mesmo telão, era contabilizada a quantidade de batecos já coletados na outra ativação.

Durante os intervalos entre os shows, as três ativações eram iluminadas de verde, como parte da ação Planeta + Verde. O intuito da marca era chamar atenção para a sustentabilidade. Intervenções no palco principal e no telão, como apresentações de dança, vinhetas e mensagens dos influenciadores também buscavam atentar o público quanto ao cuidado com o meio ambiente.

primeira do varejo a obter A Renner tem investido em ações com foco na sustentabilidade. A marca foi a, em 2022, o selo Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) - uma das principais certificações globais de construção sustentável.