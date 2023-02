Quem costuma se preparar para a maior liquidação do Rio Grande do Sul já pode colocar a temporada na agenda. O Liquida Porto Alegre 2023 vai de 24 de fevereiro a 5 de março. A largada será depois do Carnaval, que é no "feriadão" de 18 a 21 deste mês. Em 2022, a temporada antecedeu o Carnaval. Em 26 anos, o Liquida só não foi realizado em 2021, devido aos impactos e às restrições da pandemia de Covid-19. A ação ocorre desde 1997 e é considerada a mais perene do Brasil. Serão nove dias de descontos. A CDL Porto Alegre (CDL-POA), que capitaneia a campanha, começou a divulgar a ação para rede de lojistas se inscreverem. A adesão é gratuita e dá acesso aos materiais da campanha para uso em ponto físico e no digital. "O Liquida Porto Alegre já tem data! Participe da maior liquidação do Brasil", provoca a mensagem da CDL-POA. Pela página da campanha (https://liquidaportoalegre.com.br) é possível se cadastrar e ver materiais para preparar as ações no negócio. Do lado do consumidor, vale começar a ver o que precisa e acompanhar os preços. A CDL-POA destaca a cada Liquida que os descontos são compromisso dos lojistas e que a ideia é que as promoções mostrem efetivamente reduções reais e atrativas. Na largada de 2023, as liquidações ganham sentido se vierem com bons descontos, porque o varejo encontra clientes com elevado endividamento e nível de inadimplência que vem crescendo.

Loja de grife mundial de chás chega a Torres

Minuto Varejo - Torres - loja Tea Shop no shopping Vésta - chás - loja especializada

A Tea Shop abriu loja em Torres, em uma das esquinas do Shopping Vésta. Além da filial no Litoral, a marca também chegou a Bento Gonçalves, com outro formato, o chamado corner, no qual os produtos da marca estão em um espaço dentro de outra operação, neste caso do Taco Pub Pizzaria. A rede espanhola promete mais expansão. A razão? O consumo de chá no Brasil cresce a um ritmo quase duas vezes mais acelerado em relação à média mundial, diz a Euromonitor.

Unimed abre unidade no Moinhos de Vento

Minuto Varejo - Unimed - sede no bairro Moinhos de Vento - esquina rua 24 de outubro com avenida Goethe - saúde - serviços

Já tem data para abrir a nova unidade da Unimed em Porto Alegre, que foi erguida na esquina da rua 24 de Outubro com avenida Goethe. ia 13 começa o atendimento aos segurados no Centro de Diagnóstico Unimed Porto Alegre, informa a cooperativa. Oficialmente, o serviço será inaugurado na quinta-feira (9). O complexo terá diferenciais, como um equipamento de ressonância magnética inédito no Brasil e segundo na America Latina. "O aparelho irá oportunizar uma experiência ágil, com uma qualidade de imagem excepcional, permitindo que os pacientes estejam preparados em um minuto", comenta a superintendente de Recursos e Serviços Próprios da Unimed Porto Alegre, Cristiane da Silva Gonçalves.

Renner vende jeans rastreado por blockchain

Minuto Varejo - Lojas Renner - jeans rastreável - coleção - programa Sou de Algodão - coleção - vestuário sustentável - moda

A dupla blockchain e QR Code virou aliada da moda sustentável. A maior varejista do setor no Brasil, a gaúcha Renner, começou a vender jeans com algodão certificado e agora rastreado por blockchain, do campo (onde está a matéria-prima) até o ponto de venda, seja físico ou digital. São oito peças femininas cobertas pela tecnologia que estava, disponíveis nas filiais do Iguatemi e avenida Otávio Rocha, na Capital, e no Shopping Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Além do mercado gaúcho, filiais na Bahia, no Distrito Federal, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em São Paulo também têm a coleção sustentável. As peças, que incluem seis calças, uma camisa e uma jaqueta, são confeccionadas com fios com certificação socioambiental.

Marcas se rendem à moda dos drinques

Minuto Varejo - drinques - onda - Lovin - aperol Spritz- ponto de venda

Cada vez mais marcas de bebidas e outros segmentos se rendem aos drinques. A Lovin lançou kit com espumante brut e Aperol para preparar o sexto drinque mais vendido no mundo, feito com uma latinha de Lovin' Wine. O kit está à venda em supermercados de São Paulo, Rio e Curitiba e pelo e-commerce. Já a Bom Princípio Alimentos, de Tupandi, lança nesta quarta-feira, na Sixteen Station, em Porto Alegre, a combinação de pastas de frutas com bebidas. A sessão vai ter dicas de preparo comandadas pela mixologista da Sixteen, Lizi Beer. "As pastas garantem mais sabores e texturas aos coquetéis", avisa Caroline Arnold, da Bom Princípio.

