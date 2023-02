Liquida Porto Alegre já tem data para temporada de descontos de 2023

Quem costuma se preparar para a maior liquidação do Rio Grande do Sul já pode colocar a temporada na agenda. O Liquida Porto Alegre 2023 vai de 24 de fevereiro a 5 de março. A largada será depois do Carnaval, que é no "feriadão" de 18 a 21 deste mês.

Serão nove dias de descontos. A CDL Porto Alegre (CDL-POA), que capitaneia a campanha, começou a divulgar a ação para rede de lojistas se inscreverem. A adesão é gratuita e dá acesso aos materiais da campanha para uso em ponto físico e no digital.

https://liquidaportoalegre.com.br "O Liquida Porto Alegre já tem data! Participe da maior liquidação do Brasil", provoca a mensagem da CDL-POA. Pela página da campanha () é possível se cadastrar e ver materiais para preparar as ações no negócio.

Do lado do consumidor, vale começar a ver o que precisa e acompanhar os preços.

A CDL-POA destaca a cada Liquida que os descontos são compromisso dos lojistas e que a ideia é que as promoções mostrem efetivamente reduções reais e atrativas.

Na largada de 2023, as liquidações ganham sentido se vierem com bons descontos, porque o varejo encontra clientes com elevado endividamento e nível de inadimplência que vem crescendo.

Ações que dão mais certo na busca de vendas no Liquida Porto Alegre

Aposte no alcance do stories! Explore diariamente a funcionalidade do Instagram e do Facebook para divulgar suas ofertas. Promova um "Live Commerce" - transmissão ao vivo apresentando suas promoções. É uma maneira efetiva de comunicação com sua rede e de engajamento nos canais digitais. Antecipação de promoção: faça postagens informando sua participação no Liquida Porto Alegre nos dias anteriores ao início da promoção e deixe seus clientes ansiosos pelas novidades. Inclua a marca do Liquida nos materiais que você compartilhar nas mídias sociais. Ações de relacionamento: o Café Liquida - iniciativa promovida para receber clientes no dia anterior à campanha e no lançamento para um encontro, deu supercerto e pode ajudar você nas vendas e na fidelização da sua base. Invista em uma vitrine matadora com decoração diferenciada. Uma dica: balões são baratos, de grande efeito decorativo e chamam a atenção. Negocie produtos com seus fornecedores para ofertas especiais no Liquida. Crie promoções de verdade: "pague 1, leve 2", 50% de desconto na segunda peça, desconto progressivos, entre outros. Mostre os preços grandes e destacados na vitrine. Preço grande significa convicção de que oferta é boa. Tenha pelo menos uma oferta arrasadora de destaque com desconto muito significativo. Comunicação "De R$xx por R$xx" funciona! É importante o cliente visualizar a diferença de preços e o quanto está economizando. Vendedores com camisetas alusivas ao evento. Premiação por desempenho dos vendedores na promoção.

Fonte: CDL-POA