Marca mundial de chás abre loja em shopping de Torres

Marcas nacionais e até internacionais estão espichando o alcance físico para o interior gaúcho. A mais recente a seguir esta trilha é uma grife espanhola, uma das maiores varejistas de chás do mundo. A Tea Shop abriu loja no Litoral Norte. A operação já está recebendo fãs do tea (chá, em inglês) no Shopping Vésta.

Além da filial no Litoral, a marca também chegou a Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, mas com outro formato de venda física, o corner. Uma seleção de produtos, entre chás e utensílios para fazer a bebida, está em um espaço dentro de outra loja, neste caso de uma operação de gastronomia Taco Pub Pizzaria. O modelo, com custo a partir de R$ 30 mil, é instalado em clínicas, empórios ou lojas multimarcas.

A unidade está em uma das esquinas do mall, que tem como característica passeio interno com lojas e várias aberturas para a rua, com mais operações em todas as faces externas do empreendimento. O shopping ocupa o térreo de três torres - duas residenciais e uma comercial.

Em nota, a rede diz que "aposta no crescimento do consumo da bebida no País" para fazer a expansão. Além do mercado gaúcho, a marca também inaugurou pontos em São Luís, no Maranhão, e em Teresina, no Piauí.

O consumo de chá no Brasil cresce a um ritmo quase duas vezes mais acelerado em relação à média mundial, aponta a consultoria Euromonitor International. De 2013 e 2020 o mercado brasileiro cresceu 25% contra uma expansão global de 13%.

“Cada vez mais percebemos que o foco das pessoas será a saúde. E o chá, por ser uma bebida cheia de nutrientes e proporcionar uma sensação de autocuidado, responde à expectativa de bem-estar do consumidor”, destaca, em nota, Michel Bitencourt, CEO da Tea Shop e responsável por trazer a marca para o Brasil.

A marca tem matriz em Barcelona mais de 100 lojas em cinco países. No Brasil, está em 17 estados.