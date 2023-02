Material escolar tem baixa procura e preços em alta em Porto Alegre

O movimento em busca de materiais escolares para o ano letivo de 2023 ainda é fraco em Porto Alegre, mas os preços vêm com boa alta, mostra pesquisa do Sindilojas Porto Alegre. Apuração do Núcleo de Pesquisa da entidade apontou que a procura é ainda baixa, segundo a maioria dos varejos do segmento ouvida.

A expectativa de 45% dos respondentes é que as compras aumentem mais próximo do retorno às aulas. As férias e o veraneio, que esvaziam a cidade visivelmente, devem ter influenciado o fluxo nas lojas.

Lojas físicas são as preferidas para as compras escolares, com 67% da preferência, segundo o Núcleo. A opção também divide espaço com o canal digital, pois 33% dos clientes vão combinar as duas frentes. Site lidera no meio online, respondendo por 58,1% da busca, seguido pelo WhatsApp (35,5%).

Um dado que espera os consumidores é a alta de preços.

A elevação é de 19% ante as tabelas de 2022. Mas o Sindilojas atenta que o percentual foi menor do que o verificado no ano passado em relação a 2021, quando os valores subiram 24%. As altas são indicadas por 64% das empresas ouvidas pelo Núcleo.

As maiores altas foram em mochila (40%), pasta plástica (30%) e caderno (23%), diz o sindicato.

O gasto médio por cliente, sem considerar a compra de livros didáticos, é de R$ 183,00. Cartão de crédito responde por 62,8% dos pagamentos, seguido por cartão de débito, 18% das transações.

Apenas 20,2% dos pontos oferecem promoções descontos. Outro detalhe é que 52,6% dos empresários vão fazer promoções, enquanto durarem os estoques, principalmente de cadernos, lápis e kit com mochila, estojo e lancheira.

Os fatores preço e promoções estão cada vez mais no radar dos pais, mostra o Núcleo. Pelo menos 47,1% deles buscam valores mais em conta.

Na compra online, lidera o link de pagamento como forma mais acessada para pagar em 35,5% das vendas, seguida por 32,3% com Pix. Depois, estão boleto bancário, transferência eletrônica e cartão de crédito.