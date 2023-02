Serra Gaúcha vai ganhar parque inédito da Nasa com objetos da viagem à lua

A Serra Gaúcha está prestes a embarcar para o espaço. Pode não ser literal o passeio, mas que vai ter todas as experiências possíveis ligadas a uma aventura sideral, isso vai. É o que promete uma das novas atrações prestes a abrir no circuito Canela-Gramado, reforçando os mais de 60 espaços já existentes.

A novidade desta vez é o Adventure Space Canela, que estreia em abril e será o primeiro parque da Nasa, como popularmente é chamado o complexo, fora dos Estados Unidos, garantem os empreendedores.

"Parque como este não tem em lugar nenhum no mundo", avisa o diretor-geral do futuro complexo, Rodrigo Prado, confrontando até mesmo com estruturas para visitação com itens da trajetória e missões da Nasa, a agência espacial norte-americana, no país de origem.

Aliás, o Adventure Space tem mostras itinerantes, como a que está agora em Boston, nos EUA, capitaneada pelos criadores brasileiros. Foi exatamente o sucesso de uma exposição temporária, feita em São Paulo em 2021 e que atraiu mais de 200 mil pessoas, que motivou a negociação com a Nasa para criar uma versão turbinada, com mais atrações, e permanente, que é o futuro parque gaúcho.

O complexo de lazer espacial, que emergirá na avenida Ernani Kroeff Fleck, 960, na antiga Sinoscar, na Vila Suíça, reúne três empresas: DC Set, Blast Entertainment e Oceanic, que vai montar o Aquário de Gramado, com obras que começam no segundo semestre deste ano, para ficar tudo pronto até novembro de 2024. A atração, mais uma na lista da Serra, ocupará parte da área com 10 hectares. Ou seja, depois do aquário deve vir mais empreendimentos no local.

O trio de empresas criou uma operação exclusiva para montar a nova aposta de entretenimento com a pegada espacial. O aporte vai de R$ 25 milhões a R$ 30 milhões, entre a construção física, acervo e criação das atrações, explica o diretor-geral.

"Vamos estrear em abril para aproveitar a temporada da Páscoa", diz Prado. O valor e a data de início da venda dos ingressos vão ser anunciados ainda este mês, adianta Prado. A ideia, segundo ele, é que a comercialização seja para bilhetes com acesso a partir de maio, para entrar nos pacotes das agências de viagens.

"Os pacotes são vendidos de forma antecipada para quem planeja estadia de oito dias na região. Vamos ser mais uma opção", aposta o executivo. A venda de ingressos para a abertura deve começar tão logo seja cravada a data de abertura, esclarece o diretor. A expectativa é atrair cerca de 300 mil visitantes por ano.

O contrato para uso de peças originais da Nasa e também para ter a loja de produtos licenciados, outra atração que fisicamente ficará no fim do circuito de visita, é de 10 anos, com expectativa, adianta Prado, de renovar pelo mesmo período. A Nasa store gaúcha terá mais de 200 itens à venda, todos importados. Camiseta, boné e foguete são os suvenires mais procurados.

Obra para instalar o complexo onde era antiga revenda já está em andamento e receberá estrutura. Foto: Rodrigo Prado/Divulgação

O parque já pode ser percebido por quem sobe a Serra, ao passar em frente ao futuro empreendimento. No tapume em frente do antigo prédio da revendedora de veículos, o aviso já desperta a atenção sobre o que será lançado:

"Mais de 300 itens originais do programa da Nasa".

Prado explica que o prédio, alugado por 10 anos, vai ser mantido, e que as instalações do Adventure Space vão ser feitas no entorno. Basicamente, é uma armação metálica gigante, mas o recheio é o que vai garantir o espetáculo.

O complexo terá 4 mil metros quadrados com múltiplas áreas, com foco intensivo em imersão, experiência e muita conexão com o passado, presente e futuro das aventuras aeroespaciais. A montagem da mega estrutura começa ainda em fevereiro. A estrutura metálica que vai dar forma ao Adventure Space está sendo fabricada por uma metalúrgica gaúcha, a Metainer.

Na frente do parque, será instalada uma réplica do foguete Saturno V, com 35 metros de altura. As partes do foguete de Canela terão estrutura metálica interna, revestida de fibra. "O material é importado da Alemanha e preparado para resistir as mudanças climáticas. Será construída em Santa Catarina e transportada em três partes para ser montada no futuro parque", detalha Prado.

Muitas peças e ambientes também terão a montagem acompanhada de profissionais que atuam com a Nasa e que virão ao Rio Grande do Sul para a instalação.

Serão diversos espaços no roteiro por dentro do Adventure Space Canela. Entre eles, a área de 350 metros quadrados que simula o ambiente lunar e zero som, peças originais da Nasa que estiveram ou fizeram parte do programa espacial dos EUA, uniformes de astronautas, parte da sala de Houston, com a mesa da operação original da sala de comando para lançamento de foguetes e rampa de lançamento de foguete, que terá elevador para que o visitante possa vivenciar a movimentação.

Vai ter ainda simulador de força gravitacional. O planetário, com projeção de cinema 3D, será uma das grandes atrações com 130 lugares. "Será um dos mais modernos no mundo, pelo equipamento, cadeiras reclináveis e vídeos que levam o público a diversos sistemas", descreve Prado.

O tempo no circuito é estimado em uma hora e meia, mas não vai ter limite de tempo dentro do complexo. Como o visitante, vai evoluindo nos ambientes, ele não pode voltar ao que já tenha visto ou experimentado. A capacidade é de 400 a 450 pessoas simultâneas dentro do Adventure.

Parques reforçam opções turísticas no circuito Gramado-Canela

A decisão de instalar o Adventure Space não teve muita concorrência. Rodrigo Prado diz que as três empresas cogitaram o Rio de Janeiro, mas não queriam disputar atenção com as praias. Canela veio com força, junto com Gramado, pela concentração de atrações e por ser um dos destinos mais buscados no Brasil.

"Tem saturação (de atrações) nas cidades? Tem espaço para atrações inéditas, só não podem ser concorrentes, precisam ser complementares, para que as pessoas possam passar por todas as atrações", destaca Prado. Algumas questões como o trânsito precisarão melhorar. "Agora a região entra em uma fase profissional, com melhor infraestrutura e mais opções de hotéis, o que ampliou o alcance", avalia o diretor-geral.

"A ideia é colocar mais uma atração, e de peso, para o trade do setor e também atrair públicos de diferentes perfis, de crianças a adultos que amam o tema aeroespacial ou que acompanharam a chegada do homem à lua." Também tem potencial de aliar o turismo com educação, pois a ideia é abrir espaço para visitações de escolas públicas, cita o executivo.

Na largada deste ano, tem outra operação com conexão internacional, para estrear. Vai ser o NBA Park, que promete ser o maior centro de entretenimento da liga de basquete mais valorizada no mundo. O futuro NBA Park não fica muito longe do Adventure Space, e os dois juntos vão colocar mais pontos de atrações no corredor da duas cidades. O NBA fica em Gramado, às margens da avenida das Hortênsias.