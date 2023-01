Maior feira têxtil da América Latina fatura R$ 500 milhões em 2023

A 27ª edição da Fenin Fashion Gramado Inverno, maior feira do setor têxtil da América Latina e realizada na Serra Gaúcha, registrou vendas que chegaram a R$ 500 milhões, segundo balanço divulgado pela organização do evento nesta segunda-feira (30). A Fenin terminou na última sexta-feira (27).

Mais de 15 mil lojistas de todo o País foram até a Serra Gaúcha, em busca de novas coleções e tendências para dar conta da demanda dos consumidores da temporada Outono-Inverno. A organização do evento projetava o volume de vendas, que foi 30% superior à edição de 2022.

"Estamos felizes com os resultados. Os lojistas superaram suas expectativas e houve uma renovação no público, que veio para comprar e para passear também", afirma, em nota, Julio Viana, diretor da Expovest, realizadora da feira.

Durante a edição, marcas de nível nacional como Ana Gonçalves, Queens, Gangster e Sawary dividiram espaço com grifes gaúchas, em um total de 250 expositores e mais de mil marcas brasileiras e internacionais, apresentando as novidades do mundo da moda aos lojistas, desde design a materiais e cores.

Segundo a organização da Fenin, um dos destaques desta edição foi o estande do Experimente Farroupilha na Moda, projeto da prefeitura da cidade gaúcha, que reuniu 28 marcas locais para apresentar as malharias, segmento forte na região.

Outro ponto alto do evento foi uma iniciativa vinda de Goiânia (GO), que tenta entrar no Guinness Book. A grife Sallo chamou atenção com uma camiseta com letras de ouro e diamante, ao custo de R$ 130 mil, valor que será doado a instituições de caridade. A marca pleiteia um lugar no livro dos recordes como camiseta mais cara do mundo.