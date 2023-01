Rede gaúcha lança vales-presentes do céu sobre praias gaúchas

Uma das maiores redes de eletrodomésticos do Sul do Brasil resolveu apostar nas alturas para atrair a atenção dos consumidores que estão em terra, à beira das praias gaúchas no veraneio. A Lebes está usando avião para lançar do céu, literalmente, vales-presentes para quem está na orla.

É a primeira vez que a rede usa a estratégia para chamara a atenção de clientes ou potenciais consumidores.

Segundo a Lebes, um avião cruza o céu "largando pequenos paraquedas com vales-presentes".

coluna Minuto Varejo. A rede atua nos três estados do Sul e pretende abrir mais 80 lojas em 2023 , depois de inaugurar 144 no ano passado. O foco será expandir a presença em Santa Catarina e no Paraná, segundo revelou a

Quem conseguir pegar um dos pacotes deve retirar os produtos nas lojas que ficam no Litoral. São 600 vales divididos entre travesseiros, garrafas térmicas e kit assador (uma faca, uma chaira e um garfo).

A ação começou no último fim de semana.

No sábado (4 de fevereiro), o "avião da Lebes" vai sobrevoar a faixa de Tramandaí até Capão da Canoa. Quem quiser ficar atento à "chuva de vales-presentes", como fala a rede, deve estar nas praias a partir das 10h em Tramandaí.

No sábado (18), a ação vai ser feita do Balneário Pinhal até a praia de Imbé, a partir do meio-dia, em Pinhal.

A coluna perguntou ao presidente da rede, Otelmo Drebes, se não há risco de que muitos brindes acabem indo para o mar ou outra área, longe da orla e do alcance das pessoas.

"Tem o risco sim, mas quando lançamos queremos que o máximo possível de pessoas vá na loja trocar (os vales). Não seria inteligente fazer promoção para não se realizar", comenta Drebes.