Maior franquia de petshop do mundo terá mais lojas no RS

A fachada com o nome Petland, em ponto que ainda não abriu na esquina das ruas Mariante e Vasco da Gama, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, dá a dimensão dos planos de uma das maiores redes de petshop do País e a maior franquia no mundo, segundo os detentores da marca no Brasil.

Cada vez mais os gaúchos devem ver a placa, tanto na Capital como no interior, em cidades de todos os portes.

A Petland é dos Estados Unidos, mas opera como franquia apenas fora de casa. No Brasil, chegou em 2014 e hoje tem cerca de 150 pontos. Só em 2022 foram quase 80 novos franqueados, mais que dobrando o tamanho da operação.

Eduardo Bachur, head de expansão da rede, diz que o número já bateu em 200 contratos, entre as unidades já instaladas, as 25 em implantação - como a da esquina da Vasco com Mariante, e 25 em busca de ponto.

A meta é chegar a mil operações em 2027, 10% devem ser no Estado, que é o terceiro maior no País, onde funcionam 11, sendo três em Porto Alegre, duas em Pelotas e uma em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Gravataí, Santa Rosa, Tapejara e Tramandaí.

O fôlego para crescer veio do aporte de R$ 30 milhões do fundo do grupo Jereissati, maiores acionistas do Iguatemi.

Uma das estratégias para crescer rápido é captar pets estabelecidas, que convertem para a bandeira, e têm de 50 a 400 metros quadrados de área de loja. Bem diferente das grandonas da Petz e Cobasi. O foco é a loja com serviço de banho e tosa de bairro. ]

"A ideia é estar mais perto do cliente, onde ele mora", define Bachur.

No projeto de expansão, o Estado deve ter uma distribuidora até o fim de 2024. A Petland também vai estrear novo modelo de loja, em formato de contêiner, para entrar em locais como supermercados e postos de combustíveis, que têm bastante fluxo e donos de pets, é claro.