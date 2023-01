Lojas efetivam mais de 50% dos temporários em Porto Alegre

Temporário contratado para o rush do comércio no fim de ano, que teve Black Friday Copa do Mundo e Natal, vira funcionário depois da temporada? O Sindilojas Porto Alegre aponta que boa parte sim. Levantamento da entidade com empresas que abriram postos mostra que mais de 50% dos trabalhadores que ingressaram nas operações entre outubro e novembro de 2022 foram efetivados.

Segundo a pesquisa, 56,1% dos temporários continuam a atuar nas funções, principalmente em vendas.

Os dados foram confrontados com a intenção de contratar, que foi apontada em sondagem em setembro passado. A abertura de vagas é clássica na reta final do ano, pois é a época de maior movimento e de vendas do setor.

"Na época, o resultado obtido pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Sindilojas POA era de que 76% dos entrevistados viam como boas as chances de efetivar o funcionário após o período como temporário na empresa", citou a entidade, em nota.

Na abordagem feita agora para verificar a situação dos contratados, as empresas também disseram que estão satisfeitas com o desempenho dos efetivados, cita o sindicato lojista.

"O resultado reflete o bom movimento das vendas de fim de ano, garantindo emprego e renda a mais pessoas”, conclui, na nota, o presidente do Sindilojas POA, Arcione Piva, associando o cenário a uma "retomada e expectativa de mais vendas e economia mais forte”.