Podcast ao vivo aborda novidades da NRF 2023

Nesta quinta-feira, duas sessões online vão abordar as novidades da maior feira de varejo do mundo, a NRF, em Nova York.

A colunista do Minuto Varejo, Patrícia Comunello, que fez a cobertura da feira e visitas técnicas em Nova York, de 14 a 21 de janeiro, participa dos dois momentos.

Às 17h, pelo canal do Sebrae-RS, no YouTube, Zortéa e Luisa falam sobre as principais tendências do varejo mundial para pequenos negócios. A colunista do JC fará a mediação do bate-papo com duração de uma hora ao vivo. O acesso é pelo