Zaffari vai ampliar postos de retirada de compra online e pode levar a mais cidades

Depois que a coluna Minuto Varejo mostrou dois novos postos do serviço de retirada de compras online do Zaffari, a maior rede supermercadista gaúcha informa que pretende chegar a cinco unidades do seu Clique&Retire até junho. Hoje o serviço está em apenas três das 39 lojas da bandeira situadas entre o Estado e São Paulo.

A Companhia Zaffari disse, por nota, que também estuda instalar o serviço em unidades fora da Capital.

Os postos mais recentes a entrar em operação ficam nas filiais da avenida Ipiranga, 3000, e na avenida Juca Batista, 4.255, no bairro Hípica. As lojas começaram a ter a retirada na primeira quinzena de janeiro, como mostrou a coluna. O primeiro Clique&Retire foi instalado em julho de 2022 no Bourbon Assis Brasil.

"Ao longo do primeiro semestre deste ano, estão previstas as inaugurações de mais dois locais de retirada em Porto Alegre, totalizando assim cinco lojas que disponibilizarão o formato", projetou o Zaffari. Outra novidade é que a bandeira "estuda a expansão do Clique&Retire para lojas de fora da Capital, de forma gradativa". Mas não chegou a indicar quando isso pode ocorrer.

A rede diz que mais de 20 mil clientes da rede Zaffari e Bourbon "foram convidados" para cadastramento e uso da plataforma. A bandeira considera que o serviço opera ainda em caráter experimental.

Em sala no supermercado, é feita a separação dos produtos e tela mostra a chegada de cliente. Foto Patrícia Comunello/JC

Na loja da Ipiranga, os clientes podem preencher uma pequena ficha para cadastro. Um link é enviado ao e-mail do consumidor para fazer o acesso à plataforma de vendas. O link é o zaffari.com.br/lojaonline. Mas apenas quem estiver cadastrado consegue visualizar a gôndola digital, por enquanto.

Outro detalhe: o cliente pode escolher entre 7 mil itens do supermercado. Ainda não são disponibilizados para o e-commerce todo o mix e SKU, que são os produtos e apresentações disponíveis nas lojas.

Depois de fazer a aquisição pelo canal online, o cliente define dia e hora de retirada e onde pretende fazer isso, neste caso, uma das três unidades com Clique&Retire.

Os estacionamentos dos três supermercados têm vagas dedicadas à retirada, com sinalização para orientar os frequentadores. O Clique&Retire funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 22h.

O consumidor não precisa descer do carro ao parar na vaga. Basta direcionar a câmera do smartphone (precisa estar conectado a uma rede de dados ou wifi) para um QR Code colado na parede. Com isso, avisa, de forma digital, que está na vaga.

A equipe que fica em um espaço do serviço no interior da loja recebe a notificação por meio de uma tela na parede leva as compras até o veículo. Uma operação que leva cerca de 10 minutos. Não há custo extra para fazer a compra e ter a entrega no carro.