Shopping do 4º Distrito de Porto Alegre começa 2023 com novas operações

O DC Shopping, localizado no 4º Distrito de Porto Alegre, começa o ano com duas novas operações: um estúdio para podcast e uma loja itinerante, ambos com previsão de abertura no primeiro semestre deste ano.

O Estúdio 4Distrito é inaugurado em um momento em que os conteúdos por streaming estão em alta. A aposta do empreendimento é investir em um ambiente qualificado, onde empreendedores, comunicadores e marcas possam criar seus conteúdos.

"Nessa iniciativa oferecemos uma ótima estrutura para que as pessoas interessadas possam trabalhar desde a concepção até o planejamento, da criação à divulgação. Toda a parte técnica fica aos cuidados do estúdio", afirma Marise Mariano, superintendente do DC Shopping, em nota enviada ao Jornal do Comércio.

Já a outra novidade, a loja itinerante Pop-up Store, não possui uma marca à frente do espaço por longo prazo. O local irá receber diferentes negócios para uma exploração de 30 a 90 dias. As primeiras marcas a assumirem o espaço ainda não estão definidas, mas a loja afirma que há negociações com varejistas, construtoras, concessionárias, petstores e outros modelos de negócio.

As duas novas operações ficarão na área externa, contando com estrutura em container naval e paredes de vidro. O formato busca manter a conexão com as lojas e demais unidades que fazem parte do centro comercial. As novas operações tem outra coisa em comum: tem como sócio o ex-jogador de futebol do Internacional e da Seleção Brasileira Rafael Sóbis.

Um ano do Mercado Paralelo

Inaugurado em janeiro de 2022, o Mercado Paralelo fecha um ano de atuação com resultados positivos. Segundo a administração do DC Shopping, o período de permanência média do cliente na faixa de 2h a 4h aumentou em 150% em relação ao ano de 2019 - um ano antes da pandemia.

Números positivos também são vistos nas unidades de gastronomia, que tiveram crescimento de 250% levando em conta o mesmo período.

Quando iniciou suas atividades, o local possuía 13 operações. Agora, são 16 de gastronomia e outras seis de serviços e conveniência.