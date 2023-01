Zaffari estreia dois novos pontos de retirada de compras online

A Companhia Zaffari acelerou seu modelo de compras online, com retirada no físico. A coluna constatou no fim de semana que dois novos postos do Clique & Retire já funcionam em supermercados do grupo em Porto Alegre. Com isso, são agora três pontos com o serviço. O primeiro estreou em meados de 2022 no Bourbon Assis Brasil. Desde a primeira quinzena de janeiro, as lojas da avenida Ipiranga, no bairro Santa Cecília, e na avenida Juca Batista, na Hípica, contam com o serviço. Segundo a coluna apurou nas lojas, as retiradas ocorrem de segunda-feira a sábado. Uma novidade é que o Zaffari liberou o acesso à plataforma de compras online para qualquer cliente. Basta ir até a loja e se cadastrar. Como funciona? Depois de fazer a compra e escolher a loja para retirada, o consumidor vai ao posto, estaciona o carro em uma das vagas dedicadas ao Clique&Retire e acessa o QR Code que está na parede em frente à vaga, avisando que está no local para receber as mercadorias.