Live aborda marketing e comportamento de consumo pós-NRF

Nesta quarta-feira (18), às 19h (hora no Brasil), tem nova transmissão ao vivo direto de Nova York com o que rolou na NRF Retail's Big Show, maior feira de tendências e inovação no varejo no mundo.

Desta vez, a conversa vai abordar as estratégias de marketing para o varejo e comportamento de consumo, com as lições pós-NRF. Participam integrantes da área de marketing e comunicação da CDL Porto Alegre, Fecomércio-RS, Sebrae-RS e SindilojasPOA.

Para acompanhar, basta acessar os perfil de @jornaldocomercio, @cdlpoa, @fecomercio_rs, @sebraers e @sindilojaspoa.

O conteúdo estará depois na rede social, como o vídeo da live de segunda-feira (16), com balanço dos principais assuntos da feira.