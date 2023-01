Comitiva gaúcha na NRF 2023 conhece Big Brother da loja

Um rolê pela área de exposição da NRF marcou a etapa final da presença gaúcha no evento este ano.

Entidades, como Fecomércio-RS, CDL-POA, Sindilojas e AGV, além de Sebrae-RS e pequenos empreendedores que integram a comitiva, tiveram contato com tecnologias de grandes marcas, como o verdadeiro Big Brother das lojas, da SAP, que monitora toda a jornada do cliente e fornece dados para melhorar o desempenho do negócio, como controle de gasto de energia pela área fria da loja, a menos desperdício.

Na área de Israel, foi a vez de conhecer soluções de startups que ocupam espaço com apoio do governo do país.