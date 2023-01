"Queremos manter a loja bem viva. O mundo vivo não está morto", avisou, com simplicidade, o CEO do Whole Foods, Jason Buechel. Além de fazer a defesa do ponto físico e seus atributos, combinado a outros canais, Buechel informou, em conferência na NRF, que a rede vai abrir 50 novas lojas, chegando a 100 em 2023. Depois de 2024, serão mais 30 unidades por ano, entrando em novos mercados, informou o CEO da bandeira ligada a alimentos orgânicos e saudáveis, que é da Amazon. Para resolver o enigma do futuro da loja física, grandes varejistas estão transformando os e-commerces em plataformas de mídia digital. A consultoria Insider Intelligence projeta que estes canais receberão mais aportes para mídia em 2023. São recursos de marketing que iam para anúncios no Google e na Meta (Facebook). Walmart e Instacart (supermercado online) e crescem com venda de espaços na Amazon e Hulo. A rede norte-americana Nordstrom comercializa espaços de mídia que integram varejo físico e digital. A rede trabalha com estilistas que se transformam em influencers, ao produzir conteúdos sobre looks, dicas e produtos, com compra direta dos clientes a partir dos posts.