Grandes varejistas reforçam ações com comunidades

De Nova York

A relação dos varejos com as comunidades é debate recorrente nas sessões com executivos de grandes empresas e especialistas que se apresentam na maior feira de inovação e tendência em varejo no mundo. A NRF Retail's Big Show, que termina nesta terça-feira, em Nova York, reforça o impacto do local onde está situada a marca e de itens que podem transformar a relação com os consumidores.

Num dos principais painéis da manhã de ontem, quatro mulheres que estão em funções-chave na rede Target (uma das 500 maiores empresas no mundo) detalharam ações com residentes onde ficam as operações. "O papel das comunidades faz parte das decisões que tomamos todos os dias. É a cultura de incluí-las. Muitos funcionários vêm desses locais e esperam essa atuação", destacou Alexis Sheppert, vice-presidente da Target.

E complementou: "É preciso compreender e se envolver com as caraterísticas e necessidades dos locais onde as lojas estão inseridas. Esse pertencimento é o que vai aproximar a equipe e a marca dos consumidores".

Conforme as executivas, as lojas precisam ser lugares alegres para melhorar a jornada das pessoas.

"Os líderes precisam ter dedicação permanente sobre o que é importante para as equipes, considerando cada indivíduo", disse Christina Hennington, vice-presidente e diretora de expansão da rede.

As líderes da Target ainda deram dicas práticas que podem ser adotadas no dia a dia. Entre as sugestões, mencionaram a importância de líderes e equipe trocarem experiências a fim de elevar a confiança e a colaboração entre ambas as partes.