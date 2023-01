NRF Retail's Big Show terá versão na Ásia em 2024

De Nova York

A maior feira de varejo do mundo vai ganhar uma nova frente. A Federação Nacional do Varejo (NRF), promotora da NRF Retail's Big Show, firmou parceria com a Comexposium, com sede em Paris, para levar o evento à região da Ásia-Pacífico, a partir de 2024.

A edição na Ásia também será anual e deve focar varejistas e empresas da região, diz a entidade. A edição de 2023 da NRF Retail's Big Show, que termina nesta terça-feira (17), em Nova York, regista mais de 35 mil visitantes.

A primeira Retail's Big Show Asia Pacific será de 11 a 13 de junho do ano que vem no Sands Expo and Convention Center em Cingapura.

“A NRF tem o orgulho de expandir a presença do Retail’s Big Show, trazendo todo o poder e alcance do nosso show de Nova York para a Ásia-Pacífico, um dos mercados de crescimento mais rápido do mundo, com oportunidades ilimitadas no varejo”, disse, em nota, o presidente e CEO da NRF, Matthew Shay.

Segundo a NRF, o Sudeste Asiático abriga mais de 655 milhões de pessoas com um mercado consumidor de US$ 3 trilhões e um crescimento médio do Produto Interno Bruto de cerca de 5% entre os países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático.