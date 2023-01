Live traz novidades e mudanças no varejo direto da NRF, em Nova York

O que está rolando na maior feira de inovação e tendências para o varejo no mundo, a NRF Retail's Big Show, em Nova York, vai estar em live no Instagram nesta segunda-feira (16), a partir das 19h (horário no Brasil).

A transmissão terá a colunista do Minuto Varejo, Patrícia Comunello, e representantes da CDL Porto Alegre, da Fecomércio-RS, do Sebrae-RS e do Sindilojas-POA.

A edição de 2023 da NRF Retail's Big Show já aponta mudanças e desafios para o setor e que devem movimentar ações de empresas. A comitiva do Rio Grande do Sul que está em Nova York, palco do evento, já aponta percepções que devem, na volta para casa serem, passadas a lojistas e outros segmentos vinculados ao varejo.

Para acompanhar e comentar, basta acessar um dos perfis: @jornaldocomercio, @cdlpoa, @fecomercio_rs, @sebraers e @sindilojaspoa.