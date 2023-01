NRF 2023 aponta que consumidores estão no comando

Patrícia Comunello, de Nova York

“O novo normal é o antigo varejo.” A frase soou como um alívio para o público que lotou a primeira sessão de conferências principais da NRF Retail’s Big Show, que abriu ontem em Nova York.

A edição deste ano, a primeira sem as restrições da pandemia, como o uso de máscaras, volta a ter fluxo intenso. Mais de 35 mil visitantes devem passar pelos três dias do evento no Jacob Javits Center.

Nas sessões mais disputadas, a pergunta aos palestrantes tem se repetido: quais são as lições da crise sanitária?

Para integrantes da comitiva gaúcha, com Fecomércio-RS, CDL-POA, Sebrae-RS, Sindilojas-POA, AGV e pequenas empresas, o conteúdo que começa a ser compartilhado coloca mais desafios ao varejo. Lidar com custos mais altos, que são efeito da inflação, e o canal digital à frente do físico na hora da compra também se destacam até agora.

Ao descartar a tese do “novo normal”, James Cash, professor emérito da Universidade de Harvard e conselheiro com passagem por 15 das 100 das companhias mais valiosas do mundo, lembrou que personalizar e tornar a experiência especial ao cliente estão no dia a dia do setor desde a década de 1970.

“A tecnologia permite mais escolhas para o consumidor aproveitar este relacionamento”, resumiu o professor, recomendando que as empresas devem olhar o longo prazo, não só dar respostas imediatas.

O presidente do Walmart, John Furner, disseque o varejo precisa compreender e se dedicar mais a ajudar os consumidores genuinamente.

“Quem resolver os problemas terá melhores chances nos próximos anos”, avisou Furner.

A CEO e presidente da Saks, rede de desconto de marcas de luxo, Page Thomas, reforçou que o comando é do consumidor, o que se evidenciou na pandemia:

“Será que estamos servindo nossas clientes naquilo que elas esperam e precisam?”, indagou Page, sobre uma questão que pautou a estratégia da varejista.

“A primeira coisa que colocamos na frente foi o cliente e buscamos informação sobre ele”, disse a CEO.