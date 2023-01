Loja não vende produtos, mas 'educa' sobre NFTs, blockchain e criptomoedas

Patrícia Comunello, de Nova York

Lojas são feitas para vender produtos. Certo. Não exatamente. Em Nova York, uma operação situada dentro de um dos shopping centers mais sofisticados e na região mais valorizada na ilha de Manhattan, foi montada para ensinar consumidores sobre o uso das moedas digitais, blockchain (tecnologia que dá segurança às transações) e novos formatos de gerar valor, como os NFTs (Non Fungible Tokens).

Esta é a Solana, visitada pela comitiva gaúcha que está em Nova York para uma imersão sobre tendências de varejo e participará da NRF Retail's Big Show, que começa neste domingo (15), no Jacob Javits Center, que fica, aliás, pertinho do shopping onde está a Solana e que tem em frente a obra de arquitetura Vessel, fechado devido aos suicídios ocorridos no local.

O coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, foi direto: "Esta loja não foi feita para vender, mas para aprender e a se conectarem com a marca e ao mundo em que a Solana atua."

A empresa atua com criptomoedas. Para Zortéa, a sacada é a abordagem. A marca leva ao presencial os conhecimentos sobre criptomoedas, que são muito abstratos, cita ele. A unidade abriu em meados de 2022.

"O consumidor que vem à loja tem a chance de aprender."

O vice-presidente da CDL Porto Alegre, o veterano em NRF com mais de 20 edições no currículo, José Resende, resume: "É uma operação disruptiva".

"É um processo de aprendizado, principalmente para as gerações mais antigas, que chega, aqui e dá um nó na cabeça", observa Resende, que vê no exemplo da Solana um processo que se intensifica cada vez amis com a cultura de adoção das tecnologias:

"É o começo de uma longa jornada onde cada vez mais o físico e o digital estarão se unindo. É tudo a mesma coisa, tudo junto e misturado."

NFTs da coleção dos monkeys (macaquinhos) servem de exemplo sobre o tipo de transação. Foto: Patrícia Comunello/JC

A empresa está indo além na forma de gerara interação. Além da ação na loja em Nova York, onde o público pode criar sua carteira digital (wallets) para poder fazer compras, a marca está montando pizzarias na Índia onde também vai se usar os recursos. A ideia é tornar a criptomoeda cada vez mais presente.

Mais que educação, a estrutura também é um ponto de geração de merchandizing para publicidade e venda de produtos que promovem a marca. Um dos atrativos na loja são os macaquinhos (monkeys), que estão entre os mais valorizados no mundo.