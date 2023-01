Marca famosa de botas para frio monta loja popup com área de meditação

Patrícia Comunello, de Nova York

O que você acha de ir em uma loja para meditar? esta é uma das propostas que os clientes podem conferir até esta segunda-feira (16) na operação da marca norte-americana famosa pelas botas de frio e outros itens. A UGG montou uma operação em Nova York que é toda ambientada em uma casa, para fazer os clientes se sentirem à vontade. Espaço de meditação é um dos atrativos.

A área cercada por cortinas e com almofadas e piso confortável na cor azul quente é uma das apostas da Feel House by UGG, que fica em um prédio recém-construído na região de Williamsburg, no Brooklyn, onde dos imãs para novos varejos e consumidores residentes com renda atrativa que entrou no planejamento de grandes marcas como a norte-americana.

Outro detalhe da unidade é que tem data para ser encerrada, nesta segunda-feira, seguindo o conceito de loja temporária ou popup, como chama o mercado.

A unidade tem outras características que atraíram a atenção e foram aprovadas por integrantes da comitiva gaúcha que conheceu a instalação nessa sexta-feira (13).

"É moderna, trata de experiência com a marca e é uma loja provisória. Ela informa ao consumidor tudo que quer levar ao mercado", assinala o lojista de Ijuí e dono de rede de comércio de calçados Lucas Neuhaus.

A configuração também chamou a atenção, com mobiliário móvel, podendo ser adaptado em outros locais. Além disso, não há divisórias em paredes ou mais estruturas. Cortinas também em cores vibrantes delimitam os espaços e as prateleiras e araras com produtos.

Quem trabalha na loja avisa que, depois de encerrada a popup da UGG, os fãs da marca poderão continuar comprando pelo site.

O presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, que é um dos donos da rede de materiais de construção Elevato, achou a concepção da Feel House "espetacular".