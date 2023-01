Vendas do comércio gaúcho caem mais que a média no Brasil em novembro

As vendas do varejo mantiveram desempenho nada animador antes de fechar 2022. A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira (11), mostrou queda no setor no Rio Grande do Sul e na média do Brasil.

O varejo gaúcho caiu mais que a cena geral brasileira na comparação com outubro do ano passado. O Estado teve recuo de 1,1% tanto no varejo geral como no ampliado, que inclui o comércio de veículos e materiais de construção.

No Brasil, a queda nas duas dimensões também foi a mesma, de 0,6% no confronto mensal.

No 10º mês do ano, o indicador tinha virado positivo, com avanço leve de 0,3%. A média móvel trimestral variou 0,3% em novembro, após alta de 0,5% em outubro, informa o IBGE. Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista avançou 1,5% frente a novembro de 2021. O acumulado do ano chegou a 1,1% e o acumulado nos últimos 12 meses, a 0,6%.

A PMC aponta que 20 das 27 unidades da federação tiveram queda. Os maiores recuos foram de Amapá (-5,6%), Alagoas (-3,9%) e Maranhão (-2,7%).

O volume de vendas caiu em seis das oito atividades pesquisadas: Combustíveis e lubrificantes (-5,4%), Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-3,4%), Livros, jornais, revistas e papelaria (-2,7%), Tecidos, vestuário e calçados (-0,8%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,3%), e Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,2%).

O comércio ampliado, que abrange venda de veículos e materiais de construção, também ficou com redução de 0,6% em novembro. A média móvel avançou 0,3%. Nos primeiros 11 meses de 2022, o acumulado é de -0,6%, e em 12 meses, de -0,8%.

Segundo o órgão estatístico, a queda de novembro, na variação mensal, é a primeira desde junho de 2022 (sem considerar a variação de -0,2% em julho), diz o IBGE. "Com isso, o varejo brasileiro se situa, em novembro, no mesmo patamar que junho de 2022, e 3,6% abaixo do recorde da série, ocorrido em novembro de 2020", comenta a coordenação da pesquisa, em nota.