Inovação no varejo em Nova York: Lojas menores e mais digitais

O Minuto Varejo já está em contagem regressiva para a cobertura da maior feira de varejo do mundo, a NRF Retail's Big Show, que vai de 15 a 17 de janeiro em Nova York. Antes de desembarcar no palco da feira para conferir novidades do varejo, a colunista Patrícia Comunello conversa com o coordenador da imersão da comitiva gaúcha em NY, Fabiano Zortéa, ligado ao Sebrae-RS. Zortéa comenta sobre tendências no setor, como grandes marcas abrindo lojas menores com força no canal digital. No vídeo, o especialista em varejo descreve o ambiente que a comitiva vai encontrar na cidade a partir de amanhã, começo da imersão. A cobertura vai estar no site do JC, no impresso e nas redes sociais.