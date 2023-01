Inadimplência reaquece em dezembro em Porto Alegre e no RS

Após leve queda em novembro de 2022, o Indicador de Inadimplência CDL POA mostra que, em dezembro, a parcela dos porto-alegrenses com algum tipo de limitação em crédito, cheque ou protesto somou o maior percentual (32,2%) desde de início da séria histórica, iniciada em fevereiro de 2022.

No Rio Grande do Sul, os inadimplentes também voltaram a subir após tênue declínio, totalizando 29,6%, patamar levemente maior do que o verificado em outubro de 2022 e também o mais alto da série. Ambos os níveis permaneceram acima da média nacional (29,0%). Os dados foram obtidos a partir da base de restritivos da Boa Vista SCPC, a maior disponível no Estado

O Indicador de Inadimplência CDL POA mostra que a população adulta negativada alcançou 2,654 milhões no Rio Grande do Sul, e 375,1 mil em Porto Alegre. Entre novembro e dezembro, 18.813 gaúchos ingressaram no grupo, sendo 4.781 porto-alegrenses.

Segundo análise do economista-chefe da CDL POA, Oscar Frank, o ano de 2022 foi marcado pela tendência de crescimento dos índices de inadimplência, ainda que o movimento não tenha sido linear. O fenômeno esteve atrelado ao comportamento da Taxa Selic, que seguiu aumentando até agosto e continua elevada desde então.

O impacto sobre os consumidores foi atenuado por conta de uma conjuntura relativamente positiva, caracterizada pela queda do desemprego; retomada da massa salarial real dos trabalhadores; intensificação das transferências de renda oriundas do governo; e cortes de impostos, como o ICMS.