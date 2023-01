Venda de veículos cai em 2022 no Rio Grande do Sul

De acordo as entidades, em dezembro de 2022, salvo o setor de comerciais leves e caminhões, os outros segmentos automotivos tiveram alta em relação ao mês anterior. Com isso, o setor, como um todo no mês de dezembro, registrou 16.403 emplacamentos de veículos, volume 15,27% superior a novembro. Na comparação com dezembro de 2021, houve crescimento de 6,62%.

No acumulado do ano de 2022, o setor, incluindo autos, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários comercializou 150.516 unidades contra 154.190 em 2021, uma queda de 2,38%.

Bastante afetados pela instabilidade na produção ainda no primeiro semestre do ano, estes segmentos fecharam 2022 com queda em relação a 2021 quando foram vendidos 97.939 autos e comerciais leves e em 2022 a soma chegou a 93.234, uma queda de 4,80%.

No mês de dezembro do ano passado foram emplacadas 10.617 unidades, volume 18,16% maior que em novembro e 6,99% superior a dezembro de 2021.