>> O famoso frango frito do KFC desembarcou no Bourbon Shopping Novo Hamburgo. É a primeira filial na cidade, segunda na rede Bourbon e sexta operação do fast-food no Estado.

>> O Liquida Porto Alegre será em fevereiro, mas o comércio da Capital está lotado de descontos, aliás megaliquidações, como as redes estão chamando, desde bandeiras nacionais, como Casas Bahia/Ponto e Magazine Luiza, regionais como Colombo, a locais. De eletro, moda a joias, as liquidações tentam melhorar o caixa dos varejos e reduzir estoques na largada de 2023.

>> Após leve queda em novembro de 2022, o Indicador de Inadimplência da CDL POA mostra que, em dezembro, a parcela dos porto-alegrenses com algum tipo de limitação de crédito, cheque ou protesto somou o maior percentual (32,2%) desde o início da série histórica, lançada em fevereiro passado. No Rio Grande do Sul, a fatia de inadimplentes também voltou a subir, após "tênue declínio, totalizando 29,6%", diz a CDL-POA. A taxa é a mais alta da série.

>> Direto de Nova York: a próxima coluna abre a cobertura da maior feira de varejo do mundo. Será uma semana de conteúdo exclusivo!